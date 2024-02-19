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На базе сборных России в Новогорске обвалилась крыша

На базе сборных России в Новогорске обвалилась крыша
Пострадавших нет. «Угрозы здоровью и жизни спортсменов и персонала базы нет, — говорится в сообщении
Бассейн на тренировочной базе в Новогорске
Бассейн на тренировочной базе в Новогорске (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Крыша в здании с бассейном для синхронного плавания обвалилась на учебно-тренировочной базе в Новогорске в Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства спорта, которому принадлежит база.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет. «Угрозы здоровью и жизни спортсменов и персонала базы нет, — говорится в сообщении. —
Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры».

В Новогорске расположена крупнейшая в России учебно-тренировочная база, которая принимает сборные России по многим видам спорта. База одновременно может принять более 500 атлетов по 32 видам спорта.

В частности, большинство российских спортсменов проводят на базе предолимпийскую подготовку. А национальная команда России по футболу проводит в Новогорске сборы.

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