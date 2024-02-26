В Новой Зеландии во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман
Во время ралли Arcadia Road Rallysprint в новозеландском Папароа 25 февраля погибли 15-летний гонщик и его 35-летний штурман, сообщила местная федерация автоспорта (MotorSport New Zealand).
Их автомобиль вылетел с гравийной дороги в реку. Экипаж погиб до прибытия медиков. Полиция сообщила, что за рулем был Бруклин Хоран, а штурмана звали Тайсон Джеммет, пишет ABC.
Федерация выразила соболезнования близким погибших и сообщила, что проведет расследование.
В MotorSport New Zealand отметили, что пока неизвестны причины аварии, но ее вряд ли могло спровоцировать состояние трассы.
В Новой Зеландии юниоры в возрасте 12-15 лет могут получить лицензию для ралли при соблюдении ряда ограничений. Водительские права в стране выдают с 16 лет.
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