В Новой Зеландии во время ралли в Папароа погибли 15-летний гонщик и его штурман

В Новой Зеландии во время ралли погибли 15-летний гонщик и его штурман

Машина с 15-летним Бруклином Хораном за рулем вылетела с дороги в реку, он и 35-летний штурман скончались до приезда медиков

Во время ралли Arcadia Road Rallysprint в новозеландском Папароа 25 февраля погибли 15-летний гонщик и его 35-летний штурман, сообщила местная федерация автоспорта (MotorSport New Zealand).

Их автомобиль вылетел с гравийной дороги в реку. Экипаж погиб до прибытия медиков. Полиция сообщила, что за рулем был Бруклин Хоран, а штурмана звали Тайсон Джеммет, пишет ABC.

Федерация выразила соболезнования близким погибших и сообщила, что проведет расследование.

В MotorSport New Zealand отметили, что пока неизвестны причины аварии, но ее вряд ли могло спровоцировать состояние трассы.

В Новой Зеландии юниоры в возрасте 12-15 лет могут получить лицензию для ралли при соблюдении ряда ограничений. Водительские права в стране выдают с 16 лет.