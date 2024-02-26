«Гавр» сообщил о попытке оспорить дисквалификацию Кузяева на 4 матча
Французский «Гавр» сообщил, что подал апелляцию в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) на решение дисциплинарного комитета футбольной федерации (FFF) о дисквалификации российского полузащитника Далера Кузяева.
Кузяева отстранили на четыре игры после прямой красной карточки, полученной 7 февраля в матче 1/8 финала Кубка Франции со «Страсбуром» (1:3).
Три матча россиянин уже пропустил — с «Ренном», «Лиллем» и «Реймсом» в чемпионате Франции, все три его команда проиграла.
Всего на счету 31-летнего россиянина 23 матча, три гола и передача за «Гавр».
«Гавр» следующий матч проведет с «Брестом» 3 марта. Команда идет на 14-м месте в чемпионате.
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