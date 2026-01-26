 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Сибирь» забила три гола за минуту и прервала третью серию побед в КХЛ

«Сибирь» обыграла «Торпедо» и прервала третью победную серию у клубов КХЛ
Новосибирцы проигрывали в гостях «Торпедо» до последней минуты, но забросили три шайбы и вырвали победу — 4:2. В двух предыдущих матчах «Сибирь» закончила победные серии «Металлурга» и «Ак Барса»
Энди Андреофф
Энди Андреофф (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2, прервав шестиматчевую победную серию соперника в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.

«Сибирь» после первого периода уступала 0:2, сократила отрыв во втором периоде и смогла вырвать победу, забросив три шайбы на последней минуте.

У «Сибири» шайбы забросили Сергей Широков (25-я минута), Энди Андреофф, Архип Неколенко и Тимур Ахияров (все трое — на 60-й).

У «Торпедо» отличились Егор Виноградов (8) и Амир Гараев (18).

Тренер лидера КХЛ оценил проигрыш фразой «опустили носом в дерьмо»
Спорт
Андрей Разин

«Сибирь» выиграла третий матч подряд, причем в предыдущих двух она также заканчивала победные серии соперников.

Новосибирцы 22 января одержали победу над «Металлургом» (2:1, магнитогорцы до этого выиграли восемь матчей), а 24 января — над «Ак Барсом» (3:2 после буллитов, казанцы проиграли впервые за пять матчей).

«Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торпедо» — четвертое в Западной.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Сибирь ХК Ак Барс ХК Торпедо Нижний Новгород ХК Металлург Магнитогорск
