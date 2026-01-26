«Сибирь» забила три гола за минуту и прервала третью серию побед в КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла в гостях нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2, прервав шестиматчевую победную серию соперника в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ.
«Сибирь» после первого периода уступала 0:2, сократила отрыв во втором периоде и смогла вырвать победу, забросив три шайбы на последней минуте.
У «Сибири» шайбы забросили Сергей Широков (25-я минута), Энди Андреофф, Архип Неколенко и Тимур Ахияров (все трое — на 60-й).
У «Торпедо» отличились Егор Виноградов (8) и Амир Гараев (18).
«Сибирь» выиграла третий матч подряд, причем в предыдущих двух она также заканчивала победные серии соперников.
Новосибирцы 22 января одержали победу над «Металлургом» (2:1, магнитогорцы до этого выиграли восемь матчей), а 24 января — над «Ак Барсом» (3:2 после буллитов, казанцы проиграли впервые за пять матчей).
«Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Торпедо» — четвертое в Западной.
