Спорт⁠,
0

Тренер лидера КХЛ оценил проигрыш фразой «опустили носом в дерьмо»

Разин — о проигрыше «Сибири»: хорошо, что нас опустили носом в это дерьмо
«Металлург» на 59-й минуте пропустил решающий гол от «Сибири», которая реализовала большинство 5х3. Разин заявил, что команде нужно было такое поражение для подготовки к плей-офф
Андрей Разин
Андрей Разин (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

«Металлургу» нужна была «подножка» в матче с «Сибирью» после восьми побед подряд, чтобы увидеть, как у соперников уже начался плей-офф, заявил на пресс-конференции главный тренер магнитогорского клуба КХЛ Андрей Разин.

«Металлург» дома проиграл новосибирцам, которые занимают восьмое место в Восточной конференции, пропустив в меньшинстве 3х5 на 59-й минуте (1:2).

Разин отметил, что даже рад этому поражению, потому что когда все хорошо — это «тоже нехорошо». По его словам, соперники вышли на матч самоотверженные и дисциплинированные, заблокировали много бросков, а их вратарь Михаил Бердин поймал кураж (44 сейва).

«Надо было это все преодолеть, а мы получаем дешевейшее удаление в конце матча, которое и привело к поражению. Поэтому хорошо, что нас носом опустили в это дерьмо, как раз перед играми плей‑офф нам это надо», — сказал Разин.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.

«Металлург» лидирует в сводной таблице чемпионата (76 очков в 47 матчах). В прошлом сезоне магнитогорцы в плей-офф вылетели в первом раунде от омского «Авангарда» (в шести матчах).

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Сибирь Андрей Разин (тренер)
