Спорт⁠,
0

Матч НХЛ перенесли на полтора месяца из-за непогоды

Матч НХЛ «Коламбус» — «Лос-Анджелес» перенесен на 9 марта из-за погодных условий
Игра «Коламбус» — «Лос-Анджелес» должна была пройти в ночь на 27 января, но ее перенесли на 9 марта
Фото: Sean M.Haffey / Getty Images
Фото: Sean M.Haffey / Getty Images

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о переносе матча регулярного чемпионата между «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кингз». Игра, которая должна была пройти на арене «Нэшнвайд Арена» в Коламбусе (штат Огайо) в ночь на 27 января по московскому времени, отменена из-за погодных условий и состоится 9 марта.

Точное время начала перенесенного матча будет объявлено дополнительно.

Причиной стали суровые погодные условия. Мощная снежная буря, накрывшая США, затронула территории от Нью-Мексико и Техаса до Новой Англии, сообщает телеканал ABC. В отдельных районах высота снежного покрова достигала почти 40 см. По данным СNN, погибли не менее 12 человек. В разгар снежной бури более 1 млн человек остались без света, отменено свыше 19 тыс. авиарейсов.

По прогнозам Национальной метеорологической службы США, снегопады и гололедица продолжатся, а затем наступят очень низкие температуры, которые могут привести к «опасным для передвижения и инфраструктуры последствиям» на несколько дней.

«Лос-Анджелес Кингз» занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 55 очков после 50 матчей. «Коламбус Блю Джекетс» — на седьмой позиции в Столичном дивизионе с 55 очками после 51 игры.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Лос-Анджелес Кингз
