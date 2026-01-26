Рыбакина прокомментировала переход россиян под флаг Узбекистана

На пресс-конференции после победы на Australian Open она заявила, что понимает такие решения, если они помогают карьере

Елена Рыбакина (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о смене спортивного гражданства российскими теннисистами. На послематчевой пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Australian Open ей задали вопрос о недавних переходах россиянок под флаг Узбекистана.

«Не знаю, что происходит в Узбекистане, знаю только, что несколько игроков перешли под их флаг. Если у них есть возможность прибавить и также начать добиваться отличных результатов в теннисе, то почему нет?» — приводит слова Рыбакиной «Чемпионат».

Сама Рыбакина, уроженка Москвы, с 2018 года представляет Казахстан. «Я благодарна Казахстану и нашей федерации за помощь и поддержку. Я уже долгое время представляю Казахстан, выиграла много титулов <...> И в целом думаю, что теннис в Казахстане заметно вырос», — добавила спортсменка.

В матче четвертого круга Рыбакина обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:1, 6:3) и вышла в четвертьфинал, где встретится с полькой Игой Свёнтек.

В женском одиночном разряде Australian Open ни одна представительница России не смогла войти в восьмерку лучших. В четвертьфинале оказались следующие пары: Арина Соболенко (Белоруссия) и Ива Йович (США), Кори Гауфф (США) и Элина Свитолина (Украина), а также Джессика Пегула (США) и Аманда Анисимова (США).

В конце 2025 года спортивное гражданство Узбекистана взяли россиянки Полина Кудерметова, Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Александра Бармичева.