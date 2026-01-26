Удары головой назвали фактором смерти экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
Многократные удары головой по мячу, вероятно, способствовали травме головного мозга, которая привела к смерти бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Гордона Маккуина, установил коронер. Об этом сообщает Associated Press.
Маккуин умер в 2023 году в возрасте 70 лет от пневмонии, которая развилась у него после того, как он несколько месяцев был прикован к постели. Состояние Маккуина стало следствием сосудистой деменции и хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) — прогрессирующего дегенеративного нарушения работы головного мозга, которое связывают с частыми травмами головы.
«Вероятно, повторяющиеся удары головой по мячу во время игры в футбол способствовали развитию ХТЭ», — сказал коронер Джон Хит.
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Брайан Робсон заявил, что Маккуин, чей рост составлял 191 см, бил головой по мячу по 10–15 раз за матч, а на тренировках значительно больше, отмечает Daily Mail.
После смерти Маккуина семья передала его мозг профессору Уилли Стюарту, который в университетской больнице в Глазго занимается исследованием травм головного мозга у футболистов и регбистов, он сообщил о признаках ХТЭ у Маккуина.
Маккуин провел 30 матчей за сборную Шотландии в 1974–1981 годах, а также играл за «Манчестер Юнайтед» (победил в Кубке Англии в 1983-м) и «Лидс».
