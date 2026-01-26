Удары головой назвали фактором смерти экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»

Гордон Маккуин умер в 2023-м в возрасте 70 лет. Расследовавший его смерть коронер назвал частые удары головой по мячу (по 10–15 раз за матч, как рассказал его одноклубник) одним из факторов нарушения работы его головного мозга

Гордон Маккуин (Фото: Central Press / Hulton Archive / Getty Images)

Многократные удары головой по мячу, вероятно, способствовали травме головного мозга, которая привела к смерти бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Гордона Маккуина, установил коронер. Об этом сообщает Associated Press.

Маккуин умер в 2023 году в возрасте 70 лет от пневмонии, которая развилась у него после того, как он несколько месяцев был прикован к постели. Состояние Маккуина стало следствием сосудистой деменции и хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) — прогрессирующего дегенеративного нарушения работы головного мозга, которое связывают с частыми травмами головы.

«Вероятно, повторяющиеся удары головой по мячу во время игры в футбол способствовали развитию ХТЭ», — сказал коронер Джон Хит.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Брайан Робсон заявил, что Маккуин, чей рост составлял 191 см, бил головой по мячу по 10–15 раз за матч, а на тренировках значительно больше, отмечает Daily Mail.

После смерти Маккуина семья передала его мозг профессору Уилли Стюарту, который в университетской больнице в Глазго занимается исследованием травм головного мозга у футболистов и регбистов, он сообщил о признаках ХТЭ у Маккуина.

Маккуин провел 30 матчей за сборную Шотландии в 1974–1981 годах, а также играл за «Манчестер Юнайтед» (победил в Кубке Англии в 1983-м) и «Лидс».