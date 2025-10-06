У экс-капитана сборной Англии по регби нашли нейродегенеративную болезнь
Бывший капитан сборной Англии по регби, выигравший с командой в 2003 году Кубок мира, 47-летний Льюис Муди рассказал в интервью Би-би-си, что у него диагностировали болезнь двигательного нейрона (БДН) — нейродегенеративное заболевание, вызывающее атрофию мышечной ткани.
Муди стал капитаном сборной в 2010-м, а в 2012-м завершил карьеру. Всего он провел 71 матч за национальную команду. На его счету семь побед в премьер-лиге за 14 сезонов в «Лестере».
По словам Муди, он заподозрил проблемы со здоровьем, почувствовав слабость в плече во время тренировки, при этом физиотерапия не помогла. Обследование показало, что у него повреждены нервы в головном и спинном мозге.
Муди отметил, что пока не осознал до конца свой диагноз, а симптомы пока незначительные — у него «небольшая атрофия мышц в руке и плече».
В 2022-м из-за БДН в возрасте 52 лет умер регбист сборной Шотландии Додди Уэйр, а в 2024-м — бывший партнер Муди по сборной Робби Барроу, которому был 41 год.
