У экс-капитана сборной Англии по регби нашли нейродегенеративную болезнь

У Льюиса Муди, отыгравшего 71 матч за сборную Англии, диагностировали болезнь двигательного нейрона, которая вызывает атрофию мышц. Бывший спортсмен признался, что пока не до конца осознал диагноз

Льюис Муди (Фото: Chris Joseph / Zumapress / Global Look Press)

Бывший капитан сборной Англии по регби, выигравший с командой в 2003 году Кубок мира, 47-летний Льюис Муди рассказал в интервью Би-би-си, что у него диагностировали болезнь двигательного нейрона (БДН) — нейродегенеративное заболевание, вызывающее атрофию мышечной ткани.

Муди стал капитаном сборной в 2010-м, а в 2012-м завершил карьеру. Всего он провел 71 матч за национальную команду. На его счету семь побед в премьер-лиге за 14 сезонов в «Лестере».

По словам Муди, он заподозрил проблемы со здоровьем, почувствовав слабость в плече во время тренировки, при этом физиотерапия не помогла. Обследование показало, что у него повреждены нервы в головном и спинном мозге.

Муди отметил, что пока не осознал до конца свой диагноз, а симптомы пока незначительные — у него «небольшая атрофия мышц в руке и плече».

В 2022-м из-за БДН в возрасте 52 лет умер регбист сборной Шотландии Додди Уэйр, а в 2024-м — бывший партнер Муди по сборной Робби Барроу, которому был 41 год.