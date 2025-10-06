 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

У экс-капитана сборной Англии по регби нашли нейродегенеративную болезнь

У экс-капитана сборной Англии по регби Муди нашли нейродегенеративную болезнь
У Льюиса Муди, отыгравшего 71 матч за сборную Англии, диагностировали болезнь двигательного нейрона, которая вызывает атрофию мышц. Бывший спортсмен признался, что пока не до конца осознал диагноз
Льюис Муди
Льюис Муди (Фото: Chris Joseph / Zumapress / Global Look Press)

Бывший капитан сборной Англии по регби, выигравший с командой в 2003 году Кубок мира, 47-летний Льюис Муди рассказал в интервью Би-би-си, что у него диагностировали болезнь двигательного нейрона (БДН) — нейродегенеративное заболевание, вызывающее атрофию мышечной ткани.

Муди стал капитаном сборной в 2010-м, а в 2012-м завершил карьеру. Всего он провел 71 матч за национальную команду. На его счету семь побед в премьер-лиге за 14 сезонов в «Лестере».

По словам Муди, он заподозрил проблемы со здоровьем, почувствовав слабость в плече во время тренировки, при этом физиотерапия не помогла. Обследование показало, что у него повреждены нервы в головном и спинном мозге.

Муди отметил, что пока не осознал до конца свой диагноз, а симптомы пока незначительные — у него «небольшая атрофия мышц в руке и плече».

В 2022-м из-за БДН в возрасте 52 лет умер регбист сборной Шотландии Додди Уэйр, а в 2024-м — бывший партнер Муди по сборной Робби Барроу, которому был 41 год.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Анна Сатдинова
регби
