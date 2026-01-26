Australian Open лишился действующей чемпионки

Мэдисон Киз не смогла защитить титул и проиграла Джессике Пегуле в двух сетах со счетом 3:6, 4:6

Джессика Пегула (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Американка Джессика Пегула обыграла соотечественницу, действующую чемпионку Мэдисон Киз на турнире Australian Open.

В матче 1/8 финала шестая ракетка мира обыграла Киз, девятый номер рейтинга WTA, в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Пегула встретится с американской теннисисткой Амандой Анисимовой (4).

Киз является действующей чемпионкой турнира в Мельбурне. В прошлом году она в финале обыграла белоруску Арину Соболенко (3:6, 6:2, 5:7).

Лучший результат Пегулы на Australian Open — выход в четвертьфинал.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.