Australian Open лишился действующей чемпионки
Американка Джессика Пегула обыграла соотечественницу, действующую чемпионку Мэдисон Киз на турнире Australian Open.
В матче 1/8 финала шестая ракетка мира обыграла Киз, девятый номер рейтинга WTA, в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Пегула встретится с американской теннисисткой Амандой Анисимовой (4).
Киз является действующей чемпионкой турнира в Мельбурне. В прошлом году она в финале обыграла белоруску Арину Соболенко (3:6, 6:2, 5:7).
Лучший результат Пегулы на Australian Open — выход в четвертьфинал.
Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.
