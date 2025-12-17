Первую российскую горнолыжницу допустили к отбору на Олимпиаду

Юлия Плешкова получила нейтральный статус FIS

Юлия Плешкова (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. Об этом сообщается на сайте FIS.

28-летняя спортсменка теперь может принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

Плешкова является двукратным бронзовым призером Универсиады, на Олимпиаде в Пекине она была 20-й в скоростном спуске, 18-й — в супергиганте, 27-й — в гигантском слаломе, 10-й — в комбинации и 11-й — в командном турнире.

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.

Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева.

Непряева и Коростелев на этапе Кубка мира в Давосе завоевали неименные квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.