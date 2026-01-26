Шведский биатлонист заявил, что на Олимпиаде будут спортсмены на допинге
Олимпийский чемпион 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон уверен, что на Олимпийских играх 2026 года ему придется соревноваться со спортсменами, употребляющими допинг. Об этом он заявил в интервью SVT.
«Я не думаю, что все участники Олимпиады будут чистыми. Мне кажется, 2–3% спортсменов на данный момент принимают допинг или принимали его ранее. Случаи допинга имеют место, было бы странно, если бы все вдруг перестали это делать. Я абсолютно уверен, что соревнуюсь с допинговыми спортсменами», — сказал Самуэльссон.
По данным опроса, проведенного изданиями NRK (Норвегия), SVT (Швеция), DR (Дания) и Yle (Финляндия), почти половина скандинавских спортсменов (49,2%) за последний год не проходили допинг-контроль вне соревнований. 13,3% опрошенных проходили тестирование один раз, а 30,4% — 2–5 раз. Всего опросник был разослан 413 спортсменам, из которых ответили 45%.
Руководитель отдела допинг-тестирования в шведском Антидопинговом управлении Дженни Шульце заявила, что допинг-тесты дорогие и важно тестировать там, «где существует наибольший риск».
Российские спортсмены не выступают на турнирах Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года, их перестали допускать из-за военной операции на Украине.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6–22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.
