Шведский биатлонист заявил, что на Олимпиаде будут спортсмены на допинге

По мнению Самуэльссона, 2–3% атлетов принимают допинг или принимали его в прошлом

Себастьян Самуэльссон (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Олимпийский чемпион 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон уверен, что на Олимпийских играх 2026 года ему придется соревноваться со спортсменами, употребляющими допинг. Об этом он заявил в интервью SVT.

«Я не думаю, что все участники Олимпиады будут чистыми. Мне кажется, 2–3% спортсменов на данный момент принимают допинг или принимали его ранее. Случаи допинга имеют место, было бы странно, если бы все вдруг перестали это делать. Я абсолютно уверен, что соревнуюсь с допинговыми спортсменами», — сказал Самуэльссон.

По данным опроса, проведенного изданиями NRK (Норвегия), SVT (Швеция), DR (Дания) и Yle (Финляндия), почти половина скандинавских спортсменов (49,2%) за последний год не проходили допинг-контроль вне соревнований. 13,3% опрошенных проходили тестирование один раз, а 30,4% — 2–5 раз. Всего опросник был разослан 413 спортсменам, из которых ответили 45%.

Руководитель отдела допинг-тестирования в шведском Антидопинговом управлении Дженни Шульце заявила, что допинг-тесты дорогие и важно тестировать там, «где существует наибольший риск».

Российские спортсмены не выступают на турнирах Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года, их перестали допускать из-за военной операции на Украине.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут 6–22 февраля в Италии, их примут Милан и Кортина-д'Ампеццо.