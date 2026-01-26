Плющенко заявил, что понимает решение Трусовой вернуться к Тутберидзе

Плющенко о возвращении Трусовой к Тутберидзе: «Отношусь с пониманием»

Фигуристка решила возобновить спортивную карьеру у Тутберидзе. Плющенко сказал, что внес свою лепту в ее возвращение в спорт

Александра Игнатова (Трусова) (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил «РИА Новости», что понимает причины возвращения Александы Трусовой (Игнатовой) к прежнему тренеру Этери Тутберидзе.

«Она вернулась к тренеру, с которой долго работала и с которой ей комфортно, — сказал Плющенко. — Свою лепту в ее возвращение в спорт после родов внес».

По его словам, он отнесся к решению Трусовой с пониманием.

Трусова в 2020 году перешла от Тутберидзе к Плющенко, но через год вернулась обратно, а в 2022-м ушла к Светлане Соколовской. Фигуристка не участвовала в соревнованиях с сезона 2022/23, а в 2025-м родила сына.

Трусова 20 января сообщила, что решила вернуться к Тутберидзе, причем выбирала между ней и Плющенко, в шоу которого участвовала. Также фигуристка призналась, что Плющенко «очень сильно» повлиял на ее решение вернуться в большой спорт.

Трусова — серебряный призер Олимпиады-2022, бронзовый призер чемпионата мира (2021), двукратная медалистка чемпионатов Европы.