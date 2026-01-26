Тренер «Локомотива» фразой «сердце поняло, что все» оценил уход Баринова
В «Локомотиве» с уважением приняли решение бывшего капитана Дмитрия Баринова не продлевать контракт, хотя клуб неоднократно пытался сохранить его в составе, заявил в шоу «Это футбол, брат» главный тренер команды Михаил Галактионов.
Баринов 13 января перешел в ЦСКА, подписав контракт до лета 2029 года.
Галактионов отметил, что слухи и разговоры об уходе Баринова ходили достаточно давно. «С Димой по окончании последнего матча с «Сочи» у нас состоялся хороший разговор, он сообщил о своем решении: не о переходе в какой-то другой клуб, а о непродлении контракта», — сказал тренер.
Галактионов добавил, что решение Баринова «голова отказывается принимать, но сердце уже понимает, что все».
Баринов провел всю профессиональную карьеру в «Локомотиве», выиграв с командой чемпионат России, три Кубка страны и Суперкубок.
