Тренер «Локомотива» фразой «сердце поняло, что все» оценил уход Баринова

Галактионов — об уходе Баринова в ЦСКА: сердце поняло, что уже все

Галактионов рассказал, что уже после декабрьского матча с «Сочи» знал о нежелании Баринова продлевать контракт, но ему трудно было с этим смириться

Дмитрий Баринов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

В «Локомотиве» с уважением приняли решение бывшего капитана Дмитрия Баринова не продлевать контракт, хотя клуб неоднократно пытался сохранить его в составе, заявил в шоу «Это футбол, брат» главный тренер команды Михаил Галактионов.

Баринов 13 января перешел в ЦСКА, подписав контракт до лета 2029 года.

Галактионов отметил, что слухи и разговоры об уходе Баринова ходили достаточно давно. «С Димой по окончании последнего матча с «Сочи» у нас состоялся хороший разговор, он сообщил о своем решении: не о переходе в какой-то другой клуб, а о непродлении контракта», — сказал тренер.

Галактионов добавил, что решение Баринова «голова отказывается принимать, но сердце уже понимает, что все».

Баринов провел всю профессиональную карьеру в «Локомотиве», выиграв с командой чемпионат России, три Кубка страны и Суперкубок.