Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,05 x 3,35 2 2,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,68 x 53 2 2,25 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА

Вратарь и форвард «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА
Лучшими игроками недели стали форвард Ткачев и вратарь Костин из «Торпедо», защитник «Авангарда» Шарипзянов и 21-летний нападающий СКА Поляков
Денис Костин
Денис Костин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь Денис Костин и нападающий Владимир Ткачев из нижегородского «Торпедо» были признаны лучшими игроками в своих амплуа на прошедшей неделе в КХЛ, сообщается на сайте турнира.

«Торпедо» выиграло все три матча, в том числе 24 января разгромило петербургский СКА со счетом 6:0, что привело к изменениям в тренерском штабе соперника.

Костин в трех матчах в сумме отразил почти 97% из 91 броска по своим воротам, Ткачев забросил две шайбы и сделал шесть передач.

СКА убрал из штаба двух тренеров после четырех поражений подряд
Спорт
Фото:Телеграм-канал ХК СКА

Среди защитников лучшим признали капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова, у которого два гола и две передачи в двух матчах.

Лучшим новичком стал 21-летний форвард СКА Матвей Поляков, на счету которого гол и пас в трех играх.

«Торпедо» с шестиматчевой победной серией занимает четвертое место в Западной конференции, СКА — восьмое, «Авангард» — третий в Восточной.

Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Торпедо Нижний Новгород ХК СКА Санкт-Петербург ХК Авангард
