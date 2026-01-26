Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА
Вратарь Денис Костин и нападающий Владимир Ткачев из нижегородского «Торпедо» были признаны лучшими игроками в своих амплуа на прошедшей неделе в КХЛ, сообщается на сайте турнира.
«Торпедо» выиграло все три матча, в том числе 24 января разгромило петербургский СКА со счетом 6:0, что привело к изменениям в тренерском штабе соперника.
Костин в трех матчах в сумме отразил почти 97% из 91 броска по своим воротам, Ткачев забросил две шайбы и сделал шесть передач.
Среди защитников лучшим признали капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова, у которого два гола и две передачи в двух матчах.
Лучшим новичком стал 21-летний форвард СКА Матвей Поляков, на счету которого гол и пас в трех играх.
«Торпедо» с шестиматчевой победной серией занимает четвертое место в Западной конференции, СКА — восьмое, «Авангард» — третий в Восточной.
