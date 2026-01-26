Хоккеисты «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА

Вратарь и форвард «Торпедо» вошли в число игроков недели КХЛ после разгрома СКА

Лучшими игроками недели стали форвард Ткачев и вратарь Костин из «Торпедо», защитник «Авангарда» Шарипзянов и 21-летний нападающий СКА Поляков

Денис Костин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь Денис Костин и нападающий Владимир Ткачев из нижегородского «Торпедо» были признаны лучшими игроками в своих амплуа на прошедшей неделе в КХЛ, сообщается на сайте турнира.

«Торпедо» выиграло все три матча, в том числе 24 января разгромило петербургский СКА со счетом 6:0, что привело к изменениям в тренерском штабе соперника.

Костин в трех матчах в сумме отразил почти 97% из 91 броска по своим воротам, Ткачев забросил две шайбы и сделал шесть передач.

Среди защитников лучшим признали капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова, у которого два гола и две передачи в двух матчах.

Лучшим новичком стал 21-летний форвард СКА Матвей Поляков, на счету которого гол и пас в трех играх.

«Торпедо» с шестиматчевой победной серией занимает четвертое место в Западной конференции, СКА — восьмое, «Авангард» — третий в Восточной.