Daily Mail сообщила, что Шумахер больше не прикован к кровати

В 2013 году Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму, после которой он не может самостоятельно передвигаться и общаться с людьми

Михаэль Шумахер (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщила газета Daily Mail.

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму в Альпах во время катания на горных лыжах, после чего находился в состоянии комы. В документальном фильме, который вышел в 2021 году на Netflix, его жена и сын заявили, что гонщик не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

По данным Daily Mail, Шумахер больше не прикован к кровати и может передвигаться по своему дому на Мальорке в инвалидном кресле при помощи терапевта и медсестры.

57-летний Шумахер — выступал за Ferrari в 1996–2006 годах, с которой взял пять титулов чемпиона мира подряд. Еще два раза становился чемпионом в составе команды Benetton (1994, 1995).