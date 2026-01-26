Daily Mail сообщила, что Шумахер больше не прикован к кровати
Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщила газета Daily Mail.
В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму в Альпах во время катания на горных лыжах, после чего находился в состоянии комы. В документальном фильме, который вышел в 2021 году на Netflix, его жена и сын заявили, что гонщик не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.
По данным Daily Mail, Шумахер больше не прикован к кровати и может передвигаться по своему дому на Мальорке в инвалидном кресле при помощи терапевта и медсестры.
57-летний Шумахер — выступал за Ferrari в 1996–2006 годах, с которой взял пять титулов чемпиона мира подряд. Еще два раза становился чемпионом в составе команды Benetton (1994, 1995).
