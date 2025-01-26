Акинфеев заявил, что «догнал и перегнал Месси» в преданности одному клубу

Месси провел за «Барселону» 17 лет, Акинфеев за ЦСКА — больше 20. Российский вратарь — второй в списке самых преданных игроков клубов национальных чемпионатов в мире после 43-летнего гибралтарца

Игорь Акинфеев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил на «Шоу Воли», что оказался более преданным своей команде, чем Лионель Месси «Барселоне». Слова 38-летнего Акинфеева приводит «Матч ТВ».

На вопрос о том, что Акинфеев самый преданный игрок одного клуба в Европе, вратарь ответил: «Да, есть такое. Раньше был Месси, но он ушел из «Барселоны», и мне удалось его догнать и перегнать».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, дебютировал за основу в 2003 году и продолжает играть за армейцев. Вратарь в составе московского клуба шесть раз стал чемпионом России, выиграл Суперкубок УЕФА, по семь Кубков и Суперкубков страны.

Месси выступал за «Барселону» более 17 лет (2003-2021), выиграл с каталонцами 10 титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов, по три клубных чемпионата мира и Суперкубка УЕФА и другие трофеи. В 2021-м аргентинец ушел в ПСЖ, а в 2023-м — в «Интер Майами».

Согласно данным Transfermarkt, самым преданным игроком в национальных чемпионатах мира является 43-летний форвард гибралтарского «Линкольна» Ли Касьяро, который провел в команде 26,5 лет и чей контракт рассчитан до конца текущего сезона. У Акинфеева в этом списке второе место.