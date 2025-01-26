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Акинфеев заявил о превращении его жизни «в ад» после ЧМ-2018

Акинфеев: после чемпионата мира в России моя жизнь превратилась в ад
В 1/8 финала с Испанией Акинфеев сделал самый известный сейв в своей карьере, отразив удар Яго Аспаса. По словам вратаря, он первое время злился на мемы про свою ногу, потому что известность мешала ему жить как обычному человеку
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил на «Шоу Воли» (телеканал ТНТ), что ненавидит известность, потому что не может жить как обычный человек, и в этом плане ему было хорошо до чемпионата мира 2018 года. Слова голкипера приводит «Матч ТВ».

Акинфеев в 2003-2018 годах был вратарем сборной России, а на домашнем чемпионате мира в 1/8 финала с Испанией отразил ногой пенальти Яго Аспаса и помог команде победить (1:1, 4:3 пен.). Ногу Акинфеева прозвали «ногой бога» — по аналогии с «рукой бога», которой Диего Марадона забил гол на ЧМ-1986.

На вопрос о том, как он относится к тому, что его нога стала отдельной легендой, Акинфеев сказал: «В то время я больше злился на все эти мемы».

«До 2018 года я чувствовал себя хорошо — в магазинах, на заправках мог проскакивать незамеченным. Но после 2018‑го все превратилось в ад», — сказал вратарь.

Акинфеев не стал завершать карьеру и продлил контракт с ЦСКА
Спорт
Игорь Акинфеев

По словам Акинфеева, после матча с испанцами он долго проходил допинг-контроль и уже тогда успел посмотреть множество видео, которые болельщики посвятили его сейву.

Акинфееву 38 лет, он бронзовый призер Евро-2008, шестикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА.

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Футбол Игорь Акинфеев сборная России по футболу
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