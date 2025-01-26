Акинфеев заявил о превращении его жизни «в ад» после ЧМ-2018
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил на «Шоу Воли» (телеканал ТНТ), что ненавидит известность, потому что не может жить как обычный человек, и в этом плане ему было хорошо до чемпионата мира 2018 года. Слова голкипера приводит «Матч ТВ».
Акинфеев в 2003-2018 годах был вратарем сборной России, а на домашнем чемпионате мира в 1/8 финала с Испанией отразил ногой пенальти Яго Аспаса и помог команде победить (1:1, 4:3 пен.). Ногу Акинфеева прозвали «ногой бога» — по аналогии с «рукой бога», которой Диего Марадона забил гол на ЧМ-1986.
На вопрос о том, как он относится к тому, что его нога стала отдельной легендой, Акинфеев сказал: «В то время я больше злился на все эти мемы».
«До 2018 года я чувствовал себя хорошо — в магазинах, на заправках мог проскакивать незамеченным. Но после 2018‑го все превратилось в ад», — сказал вратарь.
По словам Акинфеева, после матча с испанцами он долго проходил допинг-контроль и уже тогда успел посмотреть множество видео, которые болельщики посвятили его сейву.
Акинфееву 38 лет, он бронзовый призер Евро-2008, шестикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам
Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика
Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей
Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион
Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее
Каких иномарок больше всего на дорогах России
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве
Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов