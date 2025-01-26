Акинфеев заявил о превращении его жизни «в ад» после ЧМ-2018

Акинфеев: после чемпионата мира в России моя жизнь превратилась в ад

В 1/8 финала с Испанией Акинфеев сделал самый известный сейв в своей карьере, отразив удар Яго Аспаса. По словам вратаря, он первое время злился на мемы про свою ногу, потому что известность мешала ему жить как обычному человеку

Игорь Акинфеев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил на «Шоу Воли» (телеканал ТНТ), что ненавидит известность, потому что не может жить как обычный человек, и в этом плане ему было хорошо до чемпионата мира 2018 года. Слова голкипера приводит «Матч ТВ».

Акинфеев в 2003-2018 годах был вратарем сборной России, а на домашнем чемпионате мира в 1/8 финала с Испанией отразил ногой пенальти Яго Аспаса и помог команде победить (1:1, 4:3 пен.). Ногу Акинфеева прозвали «ногой бога» — по аналогии с «рукой бога», которой Диего Марадона забил гол на ЧМ-1986.

На вопрос о том, как он относится к тому, что его нога стала отдельной легендой, Акинфеев сказал: «В то время я больше злился на все эти мемы».

«До 2018 года я чувствовал себя хорошо — в магазинах, на заправках мог проскакивать незамеченным. Но после 2018‑го все превратилось в ад», — сказал вратарь.

По словам Акинфеева, после матча с испанцами он долго проходил допинг-контроль и уже тогда успел посмотреть множество видео, которые болельщики посвятили его сейву.

Акинфееву 38 лет, он бронзовый призер Евро-2008, шестикратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА с ЦСКА.