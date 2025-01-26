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«Копенгаген» отдал российского форварда в аренду прежнему клубу

«Копенгаген» отдал российского форварда Онугху в аренду прежнему клубу «Вайле»
Герман Онугха в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании, выступая за «Вайле», а в сентябре стал игроком «Копенгагена». Столичный клуб отдал его обратно в аренду, чтобы у него было больше игрового времени
Герман Онугха (в центре)
Герман Онугха (в центре) (Фото: Michael Barrett Boesen / Imago / Global Look Press)

Российский нападающий Герман Онугха перешел из «Копенгагена» в «Вайле» на правах аренды до конца сезона, сообщила пресс-служба клуба из столицы Дании.

Онугха играл за «Вайле» с 2021 года. В прошлом сезоне он стал самым результативным игроком датского чемпионата, забив 15 голов, и был включен в расширенный состав сборной России, а в сентябре 2024-го перешел в «Копенгаген».

За столичный клуб Онугха сыграл семь матчей и забил один мяч.

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В «Копенгагене» похвалили Онугху за профессионализм и самоотдачу и заявили, что дали ему «хорошую возможность» получить больше игрового времени в аренде.

Онугха родился в Москве, играл в России за разные клубы, в том числе «Волгарь», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».

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