«Копенгаген» отдал российского форварда в аренду прежнему клубу
Российский нападающий Герман Онугха перешел из «Копенгагена» в «Вайле» на правах аренды до конца сезона, сообщила пресс-служба клуба из столицы Дании.
Онугха играл за «Вайле» с 2021 года. В прошлом сезоне он стал самым результативным игроком датского чемпионата, забив 15 голов, и был включен в расширенный состав сборной России, а в сентябре 2024-го перешел в «Копенгаген».
За столичный клуб Онугха сыграл семь матчей и забил один мяч.
В «Копенгагене» похвалили Онугху за профессионализм и самоотдачу и заявили, что дали ему «хорошую возможность» получить больше игрового времени в аренде.
Онугха родился в Москве, играл в России за разные клубы, в том числе «Волгарь», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».
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