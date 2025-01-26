«Зенит» проведет контрольный матч с московским «Динамо» на сборах в Катаре

«Зенит» проведет контрольный матч с московским «Динамо» в Катаре

Матч пройдет в Дохе 27 января, начало в 11:00 мск. «Зенит» в тот же день сыграет с армянским «Ноа»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» проведут контрольную встречу на сборах в Дохе 27 января, сообщила пресс-служба «бело-голубых».

Игра начнется в 11:00 мск.

Позднее в понедельник «Зенит» также сыграет с армянским «Ноа» (17:30 мск).

«Зенит» проводит сборы в Катаре с 14 января, «Динамо» — с 16 января.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место, уступая по дополнительным показателям «Краснодару» (39 очков), у «Динамо» четвертая строчка (35).

С 30 января по 11 февраля «Динамо», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» сыграют в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби.