«Зенит» проведет контрольный матч с московским «Динамо» в Катаре
Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» проведут контрольную встречу на сборах в Дохе 27 января, сообщила пресс-служба «бело-голубых».
Игра начнется в 11:00 мск.
Позднее в понедельник «Зенит» также сыграет с армянским «Ноа» (17:30 мск).
«Зенит» проводит сборы в Катаре с 14 января, «Динамо» — с 16 января.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место, уступая по дополнительным показателям «Краснодару» (39 очков), у «Динамо» четвертая строчка (35).
С 30 января по 11 февраля «Динамо», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» сыграют в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби.
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