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«Зенит» проведет контрольный матч с московским «Динамо» в Катаре

«Зенит» проведет контрольный матч с московским «Динамо» на сборах в Катаре
Матч пройдет в Дохе 27 января, начало в 11:00 мск. «Зенит» в тот же день сыграет с армянским «Ноа»
Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» проведут контрольную встречу на сборах в Дохе 27 января, сообщила пресс-служба «бело-голубых».

Игра начнется в 11:00 мск.

Позднее в понедельник «Зенит» также сыграет с армянским «Ноа» (17:30 мск).

«Зенит» проводит сборы в Катаре с 14 января, «Динамо» — с 16 января.

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В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает второе место, уступая по дополнительным показателям «Краснодару» (39 очков), у «Динамо» четвертая строчка (35).

С 30 января по 11 февраля «Динамо», «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» сыграют в Зимнем кубке РПЛ в Абу-Даби.

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