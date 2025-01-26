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Биатлонистка Шевченко без промахов выиграла масс-старт на Кубке России

Биатлонистка Шевченко без промахов выиграла масс-старт на этапе Кубка России
Наталия Шевченко в борьбе за победу опередила Викторию Сливко и Кристину Резцову, которые допустили один и два промаха соответственно
Наталия Шевченко
Наталия Шевченко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Биатлонистка Наталия Шевченко стала первой в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка России в Демино (Ярославская область).

Шевченко без промахов преодолела дистанцию за 33 минуты 39,9 секунды.

Второй с отставанием 32,3 секунды финишировала Виктория Сливко, допустившая один промах. Третье место у Кристины Резцовой (+53,5; 2).

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После гонки Шевченко заявила, что безошибочная стрельба придает ей уверенности.

«На последнем рубеже всю трясло изнутри — так сильно хотела стрельнуть эти четыре «ноля». <...> Последний круг я сначала работала на максимум, потом мне сказали, что есть большое отставание, и уже получала удовольствие», — цитирует биатлонистку «Матч ТВ».

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов.

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