Биатлонистка Шевченко без промахов выиграла масс-старт на Кубке России
Биатлонистка Наталия Шевченко стала первой в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка России в Демино (Ярославская область).
Шевченко без промахов преодолела дистанцию за 33 минуты 39,9 секунды.
Второй с отставанием 32,3 секунды финишировала Виктория Сливко, допустившая один промах. Третье место у Кристины Резцовой (+53,5; 2).
После гонки Шевченко заявила, что безошибочная стрельба придает ей уверенности.
«На последнем рубеже всю трясло изнутри — так сильно хотела стрельнуть эти четыре «ноля». <...> Последний круг я сначала работала на максимум, потом мне сказали, что есть большое отставание, и уже получала удовольствие», — цитирует биатлонистку «Матч ТВ».
Российские биатлонисты отстранены от международных стартов.
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