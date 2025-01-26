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Биатлонист Усов выиграл масс-старт на Кубке России после ошибок Бабикова

Усов выиграл масс-старт на Кубке России в Демино после трех промахов Бабикова
Тройку призеров составили Даниил Усов, Евгений Сидоров и Александр Бектуганов. После трех огневых рубежей лидером был Антон Бабиков, но он допустил три промаха на последней стрельбе и не попал на пьедестал
Даниил Усов
Даниил Усов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Биатлонист Даниил Усов, выступающий за Пермский край, победил в масс-старте на пятом этапе Кубка России в Демино (Ярославская область).

Усов с одним промахом преодолел дистанцию 15 км за 36 минут 39,5 секунды.

Второе место у Евгения Сидорова (отставание 2,1 секунды; два промаха), третьим стал Александр Бектуганов (+4,3; 1).

После трех огневых рубежей в масс-старте лидировал Антон Бабиков, а третьим шел Эдуард Латыпов. На последней стрельбе Бабиков допустил три промаха и финишировал седьмым (+37,2; 4), Латыпов тогда же промахнулся один раз и занял четвертое место (+15,3; 3).

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Карим Халили

Как отмечает «РИА Новости», Усов впервые выиграл гонку на Кубке России.

«Я уже полсезона жду таких выступлений от себя. Скажу, что довольно неожиданно, но приятно», — сказал Усов в эфире «Матч ТВ».

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Анна Сатдинова
Биатлон Антон Бабиков Эдуард Латыпов
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