Коростелев и Терентьева выиграли гонки на этапе Кубка России в Ижевске
Лыжник Савелий Коростелев победил в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Ижевске.
Коростелев показал время 37 минут 9,8 секунды, на 12,7 секунды опередив трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и на 21,9 секунды — Ермила Вокуева.
У женщин гонку на 10 км со временем 28 минут 54,1 секунды выиграла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева), которая в конце декабря вернулась к соревнованиям после рождения ребенка.
Второй стала Татьяна Сорина (отставание 4,1 секунды), третьей — Арина Каличева (+15,8).
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал победу Коростелева заслуженной.
«Борьба за победу была достаточно серьезная, но на одном из отрезков Савелий Коростелев прибавил и получил преимущество, которое сумел удержать до финиша гонки», — сказал тренер «РИА Новости».
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