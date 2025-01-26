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Коростелев и Терентьева выиграли гонки на этапе Кубка России в Ижевске

Лыжники Коростелев и Терентьева выиграли гонки на этапе Кубка России в Ижевске
У мужчин в гонке на 15 км в призеры попали Савелий Коростелев, Александр Большунов и Ермил Вокуев. У женщин гонку на 10 км выиграла Наталья Терентьева, серебро взяла Татьяна Сорина, бронзу — Арина Каличева
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лыжник Савелий Коростелев победил в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Ижевске.

Коростелев показал время 37 минут 9,8 секунды, на 12,7 секунды опередив трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова и на 21,9 секунды — Ермила Вокуева.

У женщин гонку на 10 км со временем 28 минут 54,1 секунды выиграла олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева), которая в конце декабря вернулась к соревнованиям после рождения ребенка.

Второй стала Татьяна Сорина (отставание 4,1 секунды), третьей — Арина Каличева (+15,8).

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал победу Коростелева заслуженной.

«Борьба за победу была достаточно серьезная, но на одном из отрезков Савелий Коростелев прибавил и получил преимущество, которое сумел удержать до финиша гонки», — сказал тренер «РИА Новости».

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Анна Сатдинова
лыжи Наталья Терентьева (Непряева) Савелий Коростелев Александр Большунов
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