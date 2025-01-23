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Биатлонист Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по биатлону
Гонка прошла в Демино (Ярославская область). В тройку призеров вошли Эдуард Латыпов и Никита Поршнев
Карим Халили
Карим Халили (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Биатлонист Карим Халили победил в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате России в Демино (Ярославская область).

Халили сделал один промах и показал время 52 минуты 22,2 секунды.

Второе место у трехкратного олимпийского призера Эдуарда Латыпова, который допустил три промаха и проиграл Халили 26,3 секунды.

Третьим стал Никита Поршнев, отставший от лидера на полминуты при двух промахах.

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Фото: Eibner-Pressefoto / Imago / Global Look Press

В четверг в Демино также пройдет женская индивидуальная гонка, на 25 января запланированы спринты, а на 26 января — масс-старты.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов.

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Анна Сатдинова
Биатлон Карим Халили Эдуард Латыпов
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