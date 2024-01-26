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«Торпедо» Ларионова стало шестым участником плей-офф КХЛ

Нижегородское «Торпедо» стало шестым участником плей-офф КХЛ
Нижегородское «Торпедо» занимает пятое место в таблице Западной конференции. Ранее в плей-офф вышли «Локомотив», «Спартак», «Динамо», СКА и «Металлург»
Главный тренер &laquo;Торпедо&raquo; Игорь Ларионов во время матча
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов во время матча (Фото: Семен Середа / ТАСС)

Нижегородское «Торпедо» гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ нынешнего сезона.

Это случилось после того, как подопечные Игоря Ларионова набрали одно очко в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2 Б), а подмосковный «Витязь» в основное время уступил «Сочи» (2:3).

«Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 55 матчах.

«Металлург» первым из Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ
Спорт
Игроки &laquo;Металлурга&raquo;

Ранее место в плей-офф себе уже обеспечили ярославский «Локомотив», московские «Динамо» и «Спартак», петербургский СКА на Западе, а также магнитогорский «Металлург» из Восточной конференции.

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