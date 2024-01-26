«Металлург» первым из Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

«Металлург» первым из Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

Магнитогорский клуб обыграл в гостях «Адмирал» и досрочно обеспечил себе путевку в 1/8 финала Кубка Гагарина

Игроки «Металлурга» (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ и вышел в плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Максим Карпов (17-я минута), Люк Джонсон (30), Данила Юров (32) и Павел Акользин (39). У проигравших отличились Антон Берлев (23) и Дмитрий Бучельников (36).

«Металлург» первым из Восточной конференции обеспечил себе путевку в плей-офф в нынешнем сезоне. На Западе это уже сделали «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак» и СКА.

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Востока, набрав 80 очков в 57 матчах. «Адмирал» расположился на последней, 12-й строчке с 43 очками в 55 играх.

В следующем матче «Металлург» 28 января в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев».

В другом матче пятницы «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Амур» со счетом 3:0. Хет-трик сделал Николай Кулемин.

Этот хет-трик стал 30-м случаем в сезоне, когда игрок забрасывал 3+ шайбы в одном матче регулярного чемпионата — 29 хет-триков и один покер. Это стало повторением рекорда регулярного чемпионата сезона 2014/15, когда игроки также 30 раз забрасывали 3+ шайбы — 27 хет-триков и три покера.