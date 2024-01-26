 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Металлург» первым из Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ

«Металлург» первым из Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ
Магнитогорский клуб обыграл в гостях «Адмирал» и досрочно обеспечил себе путевку в 1/8 финала Кубка Гагарина
Игроки &laquo;Металлурга&raquo;
Игроки «Металлурга» (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Магнитогорский «Металлург» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ и вышел в плей-офф.

В составе победителей шайбы забросили Максим Карпов (17-я минута), Люк Джонсон (30), Данила Юров (32) и Павел Акользин (39). У проигравших отличились Антон Берлев (23) и Дмитрий Бучельников (36).

«Металлург» первым из Восточной конференции обеспечил себе путевку в плей-офф в нынешнем сезоне. На Западе это уже сделали «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак» и СКА.

«Спартак» забросил «Динамо» шесть шайб и вышел в плей-офф КХЛ
Спорт
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Востока, набрав 80 очков в 57 матчах. «Адмирал» расположился на последней, 12-й строчке с 43 очками в 55 играх.

В следующем матче «Металлург» 28 января в гостях сыграет с хабаровским «Амуром», «Адмирал» в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев».

В другом матче пятницы «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Амур» со счетом 3:0. Хет-трик сделал Николай Кулемин.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Этот хет-трик стал 30-м случаем в сезоне, когда игрок забрасывал 3+ шайбы в одном матче регулярного чемпионата — 29 хет-триков и один покер. Это стало повторением рекорда регулярного чемпионата сезона 2014/15, когда игроки также 30 раз забрасывали 3+ шайбы — 27 хет-триков и три покера.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Адмирал
Материалы по теме
Хоккеист «Спартака» сделал покер в матче КХЛ с «Динамо»
Спорт
СКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»
Спорт
Полиция задержала подростка, напавшего на тренера клуба КХЛ в Нижнекамске
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Международный суд в Гааге вынес вердикт по иску против Израиля о геноциде Политика, 16:11
Звезду сериала «Слово пацана» Кологривого внесли в список «Миротворца» Политика, 16:10
Короля Карла III госпитализировали для лечения простаты Общество, 16:08
Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, уступая по сетам 0:2 Спорт, 16:06
Арахамия предложил провести военные учения для чиновников на Украине Политика, 16:05
Клуб Захаряна узнал соперника по полуфиналу Кубка Испании Спорт, 16:00
Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Петрова Общество, 15:56
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 15:55
РСХБ спрогнозировал удвоение спроса на отдых в гостевых домах на селе Недвижимость, 15:48
Россия и Украина обменялись телами погибших военных Политика, 15:46
Hyundai продал российской компании свои заводы. Что там будут выпускать Авто, 15:37
Google не окей: почему голосовые помощники приносят лишь убытки Pro, 15:25
ООН и ЕС раскритиковали казнь в США осужденного с помощью азота Общество, 15:25
Россия откроет участки на выборах президента в «недружественных странах» Политика, 15:22