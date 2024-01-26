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«Авангард» отыгрался с 0:2 и впервые в сезоне КХЛ победил «Ак Барс»

«Авангард» отыгрался со счета 0:2 и впервые в сезоне КХЛ победил «Ак Барс»
Омский клуб пропустил две шайбы в первом периоде, но в итоге победил со счетом 4:2. «Авангард» ранее трижды уступил казанскому клубу в нынешнем сезоне
Игроки &laquo;Авангарда&raquo;
Игроки «Авангарда» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Бойков (23-я минута), Семен Чистяков (43), Илья Рейнгардт (46) и Райан Спунер (59). У гостей отличились Никита Дыняк (10) и Илья Сафонов (17).

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«Ак Барс» ранее в этом сезоне трижды обыграл «Авангард» (5:4 ОТ, 2:1 ОТ, 4:0). Также у казанцев прервалась трехматчевая победная серия.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 79 очков в 55 матчах. «Ак Барс» расположился на пятой строчке с 66 очками в 55 встречах.

В следующем матче «Авангард» 28 января примет челябинский «Трактор», «Ак Барс» в тот же день в гостях сыграет с астанинским «Барысом».

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