Полиция не нашла криминала в падении бойца ММА Зайналова с 10-го этажа

Полиция не нашла криминала в падении бойца ММА с 10-го этажа

Магомед Зайналов накануне попал в больницу с переломами ног и таза. Mash писал, что боец пытался спасти кота. В полиции сообщили, что криминальных обстоятельств в падении не обнаружили

Магомед Зайналов (Фото: Телеграм-канал Hardcore Fighting)

Полиция в результате первичной проверки не выявила криминальных обстоятельств в падении российского бойца поп-ММА Магомеда Зайналова с десятого этажа дома в Ростове-на-Дону. Об этом РБК заявила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Первым об инциденте с Зайналовым 24 января сообщил его соперник Эдуард Кузьминов. У них был запланирован бой 2 февраля в промоушене Hardcore.

Менеджер Зайналова Виталий Тарасов рассказал, что боец получил переломы ног и таза.

Mash со ссылкой на жену Зайналова писал, что тот пытался спасти кота, который выбежал на балкон и забрался на водосток.

Согласно данным Sherdog, у 24-летнего Зайналова пять побед и девять поражений в ММА (в том числе в трех последних боях).