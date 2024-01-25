Полиция не нашла криминала в падении бойца ММА с 10-го этажа
Полиция в результате первичной проверки не выявила криминальных обстоятельств в падении российского бойца поп-ММА Магомеда Зайналова с десятого этажа дома в Ростове-на-Дону. Об этом РБК заявила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Первым об инциденте с Зайналовым 24 января сообщил его соперник Эдуард Кузьминов. У них был запланирован бой 2 февраля в промоушене Hardcore.
Менеджер Зайналова Виталий Тарасов рассказал, что боец получил переломы ног и таза.
Mash со ссылкой на жену Зайналова писал, что тот пытался спасти кота, который выбежал на балкон и забрался на водосток.
Согласно данным Sherdog, у 24-летнего Зайналова пять побед и девять поражений в ММА (в том числе в трех последних боях).
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