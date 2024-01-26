Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов извинился за то, что выругался на оператора

Голкипер «Салавата» извинился за мат в прямом эфире после матча КХЛ

Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов выругался на оператора в прямом эфире после матча регулярного чемпионата против «Амура». По словам голкипера, он на эмоциях «не подобрал слова», чтобы попросить оператора отойти

Александр Самонов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Александр Самонов извинился за то, что выругался на оператора после матча регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура».

«После матча произошел неприятный эпизод. Мы не могли проехать на рукопожатие, оператор остановил всю колонну игроков и стоял. Я был после тяжелой игры, много эмоций. Не подобрал слова, чтобы попросить его отойти», — сказал Самонов «Матч ТВ».

По словам Самонова, он хочет извиниться перед оператором, который просто делал свою работу. «Тяжело сразу переключиться после эмоциональных матчей», — заключил Самонов.

«Салават Юлаев» 26 января обыграл в гостях «Амур» со счетом 3:0. После завершения встречи к Самонову подъехал местный оператор, а голкипер его обругал, попросив отойти. Этот эпизод попал в прямой эфир.