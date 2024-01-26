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Даниил Медведев заявил о гордости за свою игру на Australian Open

Медведев заявил о гордости за свою игру после выхода в финал Australian Open
Российский теннисист рассказал, что месяц назад изменил подготовку к турнирам, чтобы быть более стабильным с точки зрения психологии. По словам Медведева, это ему помогло выйти в финал
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что работа над улучшением своей психологической подготовки помогла ему выйти в финал Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Медведев в пятницу в полуфинале победил представителя Германии Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

«Раньше моя статистика в пятисетовых матчах была не очень хорошей. Физически и морально это были тяжелые пять сетов. Много раз в таких матчах я был недостаточно силен. Месяц назад я захотел немного измениться, чтобы стать более сильным ментально и меньше думать о кричащих с трибун болельщиках. А когда мне кажется, что рефери ошибается, я стараюсь больше концентрироваться. Я еще далек от совершенства, но я стараюсь», — заявил Медведев в послематчевом интервью на корте.

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Даниил Медведев

По словам Медведева, который на нынешнем Australian Open провел на корте уже больше 20 часов, он гордится своей игрой. «После проигрыша в первых двух сетах я сказал себе, что нужно бороться до конца. Проиграю и проиграю, но надо бороться. И я горжусь собой, что смог переломить этот матч», — заявил россиянин.

Медведев третий раз в своей карьере вышел в финал Australian Open. Его соперником будет итальянец Янник Синнер. В 2021 и 2022 годах россиянин уступал в решающих матчах испанцу Рафаэлю Надалю и сербу Новаку Джоковичу.

Australian Open завершится 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $57,8 млн.

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теннис Australian Open Даниил Медведев Александр Зверев
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