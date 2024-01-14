«Реал» победил «Барселону» и в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании

Матч в Эр-Рияде завершился со счетом 4:1

Суперкубок Испании (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Мадридский «Реал» выиграл Суперкубок Испании, победив в финале турнира в Саудовской Аравии «Барселону».

Встреча в Эр-Рияде завершилась со счетом 4:1

В составе победителей забитыми мячами отметились Винисиус (7-я, 10-я, 39-я минуты) и Родриго (64). У проигравших гол забил Роберт Левандовский (33).

В полуфинале «Реал» победил «Атлетико» со счетом 5:3, «Барселона» обыграла «Осасуну» со счетом 2:0.

«Реал» в 13-й раз стал обладателем трофея. В прошлом году его выиграла «Барселона», на счету которой 14 титулов.

С сезона 2019/20 трофей разыгрывается с участием четырех команд в Саудовской Аравии (кроме сезона 2020/21).

В чемпионате Испании «Реал» идет вторым, «Барселона» — четвертой.