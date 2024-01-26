В КХЛ повторили рекорд по матчам, где один игрок забрасывал три и более шайбы

В КХЛ повторили рекорд по хет-трикам за сезон

Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин сделал хет-трик в игре против «Амура». Уже 30-й раз в нынешнем сезоне КХЛ один игрок забросил три или более шайб в одном матче. Столько же было в сезоне 2014/15

Николай Кулемин (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Три шайбы забросил 37-летний форвард Николай Кулемин — на 32-й, 54-й и 57-й минутах.

Матч на ноль провел голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов, отразивший все 28 бросков.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, хет-трик Кулемина стал 30-м случаем в сезоне, когда игрок забрасывал три или более шайб в одном матче регулярного чемпионата — 29 хет-триков и один покер.

Это стало повторением рекорда регулярного чемпионата сезона 2014/15, когда игроки также 30 раз забрасывали три и более шайбы — 27 хет-триков и три покера.