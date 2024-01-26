В КХЛ повторили рекорд по хет-трикам за сезон
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Три шайбы забросил 37-летний форвард Николай Кулемин — на 32-й, 54-й и 57-й минутах.
Матч на ноль провел голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов, отразивший все 28 бросков.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, хет-трик Кулемина стал 30-м случаем в сезоне, когда игрок забрасывал три или более шайб в одном матче регулярного чемпионата — 29 хет-триков и один покер.
Это стало повторением рекорда регулярного чемпионата сезона 2014/15, когда игроки также 30 раз забрасывали три и более шайбы — 27 хет-триков и три покера.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы