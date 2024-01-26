 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В КХЛ повторили рекорд по хет-трикам за сезон

В КХЛ повторили рекорд по матчам, где один игрок забрасывал три и более шайбы
Форвард «Салавата Юлаева» Николай Кулемин сделал хет-трик в игре против «Амура». Уже 30-й раз в нынешнем сезоне КХЛ один игрок забросил три или более шайб в одном матче. Столько же было в сезоне 2014/15
Николай Кулемин
Николай Кулемин (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Три шайбы забросил 37-летний форвард Николай Кулемин — на 32-й, 54-й и 57-й минутах.

Матч на ноль провел голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов, отразивший все 28 бросков.

«Металлург» первым из Восточной конференции вышел в плей-офф КХЛ
Спорт
Игроки &laquo;Металлурга&raquo;

Как сообщает пресс-служба КХЛ, хет-трик Кулемина стал 30-м случаем в сезоне, когда игрок забрасывал три или более шайб в одном матче регулярного чемпионата — 29 хет-триков и один покер.

Это стало повторением рекорда регулярного чемпионата сезона 2014/15, когда игроки также 30 раз забрасывали три и более шайбы — 27 хет-триков и три покера.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев
Материалы по теме
«Спартак» забросил «Динамо» шесть шайб и вышел в плей-офф КХЛ
Спорт
СКА второй раз в сезоне КХЛ проиграл минскому «Динамо»
Спорт
Хоккеист «Салавата Юлаева» первым сыграл тысячу матчей в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Международный суд в Гааге вынес вердикт по иску против Израиля о геноциде Политика, 16:11
Звезду сериала «Слово пацана» Кологривого внесли в список «Миротворца» Политика, 16:10
Короля Карла III госпитализировали для лечения простаты Общество, 16:08
Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, уступая по сетам 0:2 Спорт, 16:06
Арахамия предложил провести военные учения для чиновников на Украине Политика, 16:05
Клуб Захаряна узнал соперника по полуфиналу Кубка Испании Спорт, 16:00
Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Петрова Общество, 15:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 15:55
РСХБ спрогнозировал удвоение спроса на отдых в гостевых домах на селе Недвижимость, 15:48
Россия и Украина обменялись телами погибших военных Политика, 15:46
Hyundai продал российской компании свои заводы. Что там будут выпускать Авто, 15:37
Google не окей: почему голосовые помощники приносят лишь убытки Pro, 15:25
ООН и ЕС раскритиковали казнь в США осужденного с помощью азота Общество, 15:25
Россия откроет участки на выборах президента в «недружественных странах» Политика, 15:22