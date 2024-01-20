Клопп предложил больному раком Эрикссону на день возглавить «Ливерпуль»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил шведскому специалисту Свену-Йорану Эрикссону на один день возглавить английский клуб.
«Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он всю свою жизнь является болельщиком команды. Ему будут рады на базе «Ливерпуля», и он может на день занять мое место и выполнять мою работу, если захочет — это не проблема. Уверен, он сможет приехать и провести здесь несколько замечательных часов», — сказал Клопп, которого цитирует The Guardian.
75-летний Эрикссон на прошлой неделе сообщил, что у него диагностировали рак поджелудочной железы в терминальной стадии и ему осталось жить около года.
На протяжении карьеры швед тренировал «Бенфику», «Рому», «Лацио», «Манчестер Сити» и другие клубы, сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.
Эрикссон болеет за «Ливерпуль». Он говорил, что всегда хотел возглавить этот клуб, но такая возможность так и не представилась за его многолетнюю карьеру.
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