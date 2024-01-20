Клопп предложил больному раком Эрикссону на день возглавить «Ливерпуль»

Клопп предложил больному раком Эрикссону на один день возглавить «Ливерпуль»

Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон, который является болельщиком «Ливерпуля», 11 января сообщил, что ему осталось жить максимум год из-за терминальной стадии рака поджелудочной железы

Свен-Йоран Эрикссон (Фото: Marco Rosi - SS Lazio / Getty Images)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп предложил шведскому специалисту Свену-Йорану Эрикссону на один день возглавить английский клуб.

«Я впервые услышал о его восхищении или любви к «Ливерпулю» и о том, что он всю свою жизнь является болельщиком команды. Ему будут рады на базе «Ливерпуля», и он может на день занять мое место и выполнять мою работу, если захочет — это не проблема. Уверен, он сможет приехать и провести здесь несколько замечательных часов», — сказал Клопп, которого цитирует The Guardian.

75-летний Эрикссон на прошлой неделе сообщил, что у него диагностировали рак поджелудочной железы в терминальной стадии и ему осталось жить около года.

На протяжении карьеры швед тренировал «Бенфику», «Рому», «Лацио», «Манчестер Сити» и другие клубы, сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

Эрикссон болеет за «Ливерпуль». Он говорил, что всегда хотел возглавить этот клуб, но такая возможность так и не представилась за его многолетнюю карьеру.