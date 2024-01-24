Лучший игрок РПЛ сезона 2021/22 вернулся в Эквадор

Кристиан Нобоа вернулся в эквадорский «Эмелек» на правах свободного агента. Полузащитник играл в России с 2007 года, дважды стал чемпионом с «Рубином» и один раз с «Зенитом», с 2019 года выступал за «Сочи»

Кристиан Нобоа (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Аутсайдер РПЛ «Сочи» объявил о переходе 38-летнего полузащитника Кристиана Нобоа в эквадорский «Эмелек» (Гуаякиль), в котором футболист начинал карьеру.

В январе прошлого года сочинский клуб сообщал о продлении контракта с эквадорцем по схеме 1+1.

Нобоа играл за «Сочи» с августа 2019 года, в сезоне 2021/22 он стал с командой вице-чемпионом РПЛ и был признан лучшим игроком по версии РФС.

Всего Нобоа провел за «Сочи» 116 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 23 передачи.

Полузащитник провел в России почти всю карьеру. Он дважды выигрывал чемпионат России с «Рубином» и один раз с «Зенитом». Также он выступал за московское «Динамо», «Ростов» и греческий ПАОК (в аренде).

«Сочи» в этом сезоне набрал 11 очков в 18 матчах и замыкает турнирную таблицу РПЛ.