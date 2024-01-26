Леброна Джеймса рекордный 20-й раз выбрали для участия в Матче звезд НБА

Леброна Джеймса рекордный 20-й раз выбрали для участия в Матче звезд НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» побил рекорд Карима Абдул-Джаббара. Джеймс неизменно играет в Матчах звезд с 2005 года

Леброн Джеймс (Фото: Harry How / Getty Images)

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был выбран капитаном команды Западной конференции на Матч звезд НБА, 39-летний баскетболист сыграет в Матче звезд рекордный 20-й раз. Об этом сообщается на сайте НБА.

Джеймс был выбран для участия в Матче звезд 20-й раз подряд, эта серия началась с 2005 года. Он побил рекорд легенды НБА Карима Абдул-Джаббара, на счету которого 19 Матчей звезд.

В нынешнем сезоне Леброн в среднем набирает 24,8 очка за игру, делает 7,1 подбора и 7,5 передачи.

Матч звезд пройдет 18 февраля в Индианаполисе.

В стартовую пятерку команды Запада также вошли Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»). За команду Востока сыграют Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»), Тайриз Халибертон («Индиана Пэйсерс»), Дамиан Лиллард («Милуоки Бакс») и Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

Леброн Джеймс считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста два олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012).