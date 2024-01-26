Россиянина Никиту Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в игре против «Аризоны» и вернулся в лидеры списка лучших бомбардиров сезона

Никита Кучеров (Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В игре против «Аризона Койотис» (6:3) Кучеров забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Россиянин с 83 очками вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

Всего у него 812 очков за карьеру в НХЛ, в списке лучших российских бомбардиров в истории Кучеров обошел Сергея Гончара (811) и теперь занимает девятое место по этому показателю.

Первой звездой дня признан нападающий «Монреаль Канадиенс» Шон Монахан, у которого дубль и голевая передача в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3).

Третьей звездой признали голкипера «Детройт Ред Уингз» Алекса Лайона, который отразил все 30 бросков в игре против «Филадельфия Флайерз» (3:0).