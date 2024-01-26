Кучеров вернул лидерство в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ

Кучеров обошел в списке лучших бомбардиров сезона нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, который набрал 82 очка

Никита Кучеров (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Conne)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Аризона Кайотс» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев отличились Даррен Рэддиш (1-я минута), Брейден Пойнт (20), Никита Кучеров (28), Стивен Стэмкос (33), Митчелл Чаффи (36), Люк Гленденинг (48), в составе хозяев — Клейтон Келлер (9), Шон Дурзи (37), Лоусон Крауз (42).

Кучеров также стал автором двух голевых передач. Всего на его счету 83 очка (32 шайбы + 51 передача) в 48 матчах. Он вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ, обойдя канадского нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона (82).

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков.

В другом матче нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко стал автором шайбы в домашнем матче с «Оттава Сенаторз» (3:2).

«Миннесота Уайлд» дома проиграла «Нэшвилл Предаторз» (3:2). В составе хозяев голевой передачей отметился нападающий Кирилл Капризов, у гостей — форвард Яков Тренин.

Также голевая передача в активе нападающего «Даллас Старз» Евгения Дадонова в домашнем матче с «Анахайм Дакс» (4:3 ОТ).

«Каролина» дома победила «Нью-Джерси» со счетом 3:2. Гости доигрывали матч без главного тренера Линди Рафф, который покинул скамейку после попадания шайбы в лицо.