Матч Джоковича на Australian Open прервали
Матч полуфинала Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером прервали из-за плохого самочувствия у болельщика.
Игра была прервана в третьем сете при счете при счете 6:1, 6:2, 5:5 (40:40 — на подаче Джоковича) в пользу Синнера.
Джокович в четвертый раз в истории Australian Open уступает с разницей в два сета. В подобной ситуации он оказывался в матчах с россиянином Маратом Сафиным (2005), швейцарцем Роджером Федерером (2007) и Чон Хёном (Южная Корея).
Серб не проигрывает на Australian Open 2195 дней. Последнее поражение он потерпел в матче с Чон Хёном в четвертом раунде Australian Open. В дальнейшем неизменно побеждал на Australian Open (в 2022 году пропустил турнир из-за антиковидных ограничений).
Серб является десятикратным чемпионом Australian Open, что является рекордом.
В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и Александр Зверев (Германия).
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