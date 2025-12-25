 Перейти к основному контенту
Российский борец сменил спортивное гражданство и стал чемпионом Киргизии

Чемпион России по борьбе Шаваев перешел в сборную Киргизии
Двукратный чемпион России по вольной борьбе Шаваев сменил спортивное гражданство и уже стал чемпионом Киргизии в весовой категории до 86 кг. Мамиашвили сказал, что российская сторона получит за борца компенсацию
Малик Шаваев
Малик Шаваев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Киргизии, сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика», — сказал Мамиашвили. На вопрос о размере компенсации он ответил, что «хотелось бы больше».

В конце ноября Мамиашвили заявлял о намерении полностью исключить «немотивированную» смену спортивного гражданства.

Шаваев 24 декабря уверенно выиграл чемпионат Киргизии, одолев в финале лидера сборной в весовой категории до 86 кг Мухаммада Абдуллаева, сообщает «Sport АКИpress».

Шаваев является двукратным чемпионом России (2021, 2022) в весе до 79 кг и победителем Игр БРИКС 2024 года.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
вольная борьба смена гражданства Киргизия Михаил Мамиашвили
