Российский борец сменил спортивное гражданство и стал чемпионом Киргизии
Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Киргизии, сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика», — сказал Мамиашвили. На вопрос о размере компенсации он ответил, что «хотелось бы больше».
В конце ноября Мамиашвили заявлял о намерении полностью исключить «немотивированную» смену спортивного гражданства.
Шаваев 24 декабря уверенно выиграл чемпионат Киргизии, одолев в финале лидера сборной в весовой категории до 86 кг Мухаммада Абдуллаева, сообщает «Sport АКИpress».
Шаваев является двукратным чемпионом России (2021, 2022) в весе до 79 кг и победителем Игр БРИКС 2024 года.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах