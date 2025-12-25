 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1 2,5 x 3,6 2 2,65 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Египет ЮАР 1 1,92 x 3,05 2 4,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй легчайший вес Наоя Иноуэ Давид Пикассо 1 1,04 x 28 2 12 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Спорт⁠,
0

Глава ФШР назвал штаны Карлсена одной из главных интриг чемпионата мира

Филатов назвал продажу штанов Карлсена одной из главных интриг ЧМ в Катаре
На турнире 2024 норвежца дисквалифицировали за нарушение дресс-кода из-за джинсов, которые он позднее продал. Глава ФШР выразил надежду, что в этом году российские шахматисты не дадут Карлсену снова оказаться в центре внимания
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Maria Emelianova / AP/ TASS)

Соблюдение дресс-кода норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном снова может стать одной из главных интриг чемпионата мира по рапиду и блицу в Катаре, заявил ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Интересный чемпионат ожидается в Катаре. Одна из главных интриг — получится ли у Магнуса Карлсена вновь продать свои штаны выгодно, как это случилось на прошлогоднем турнире. Надеюсь, наши ребята не дадут ему возможность спокойно торговать своими вещами», — отметил Филатов.

На чемпионате мира 2024 года Карлсен был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода: он вышел на партию в джинсах и отказался их сменить. После этого он заявил о бойкоте турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

Ради него правила на чемпионате мира по блицу были смягчены, и там он разделил победу с россиянином Яном Непомнящим. Позже джинсы, ставшие причиной скандала, Карлсен выставил на аукцион.

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 26 по 30 декабря. Всего в мужском и женском турнирах выступят 47 шахматистов из России, в том числе Непомнящий, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук и другие.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
шахматы Магнус Карлсен Андрей Филатов Федерация шахмат России (ФШР)
