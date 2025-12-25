Глава ФШР назвал штаны Карлсена одной из главных интриг чемпионата мира

На турнире 2024 норвежца дисквалифицировали за нарушение дресс-кода из-за джинсов, которые он позднее продал. Глава ФШР выразил надежду, что в этом году российские шахматисты не дадут Карлсену снова оказаться в центре внимания

Магнус Карлсен (Фото: Maria Emelianova / AP/ TASS)

Соблюдение дресс-кода норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном снова может стать одной из главных интриг чемпионата мира по рапиду и блицу в Катаре, заявил ТАСС президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«Интересный чемпионат ожидается в Катаре. Одна из главных интриг — получится ли у Магнуса Карлсена вновь продать свои штаны выгодно, как это случилось на прошлогоднем турнире. Надеюсь, наши ребята не дадут ему возможность спокойно торговать своими вещами», — отметил Филатов.

На чемпионате мира 2024 года Карлсен был дисквалифицирован за нарушение дресс-кода: он вышел на партию в джинсах и отказался их сменить. После этого он заявил о бойкоте турниров под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE).

Ради него правила на чемпионате мира по блицу были смягчены, и там он разделил победу с россиянином Яном Непомнящим. Позже джинсы, ставшие причиной скандала, Карлсен выставил на аукцион.

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 26 по 30 декабря. Всего в мужском и женском турнирах выступят 47 шахматистов из России, в том числе Непомнящий, Владислав Артемьев, Даниил Дубов, Александр Грищук и другие.