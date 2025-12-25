 Перейти к основному контенту
Сборная России в июне планирует сыграть два выездных матча с командами ЧМ

По планам РФС, сборная России проведет в марте два матча в своей стране, а в июне — за рубежом
Сборная России
Сборная России (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная России по футболу в июне 2026 года планирует сыграть два гостевых матча с участниками финальной стадии чемпионата мира. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Какие состоятся матчи и где именно — пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне — не в России с командами — участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира. Есть варианты с разными командами», — сказал Митрофанов.

После начала военной операции на Украине сборная России была отстранена от турниров Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.

В этом году национальная сборная сохранила 33-ю строчку в рейтинге ФИФА. В десяти товарищеских матчах 2025 года сборная России под руководством Валерия Карпина одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, в турнире впервые примут участие 48 команд.

