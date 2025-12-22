Сборная России сохранила 33-е место в рейтинге ФИФА по итогам года

Сборная России завершила год на 33-й позиции в рейтинге ФИФА

Команда Валерия Карпина сохранила 33-е место в рейтинге. В этом году она провела десять товарищеских матчей, проиграв только один

Валерий Карпин и сборная России (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная России сохранила 33-ю строчку в заключительном в этом году рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Россияне завершили год с 1524,52 балла в активе, заняв позицию между сборными Уэльса и Алжира.

За 2025 год команда Валерия Карпина провела десять товарищеских матчей, сыграв с Чили, Белоруссией, Замбией, Гренадой, Катаром, Ираном, Боливией, Нигерией, Иорданией и Перу. В этих встречах россияне одержали шесть побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Топ-10 мирового рейтинга по итогам декабря изменений не претерпел. Лидирует сборная Испании, за ней следуют команды Аргентины и Франции. Далее в первой пятерке расположились Англия и Бразилия.