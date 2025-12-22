Сборная России завершила год на 33-й позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 33-ю строчку в заключительном в этом году рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Россияне завершили год с 1524,52 балла в активе, заняв позицию между сборными Уэльса и Алжира.
За 2025 год команда Валерия Карпина провела десять товарищеских матчей, сыграв с Чили, Белоруссией, Замбией, Гренадой, Катаром, Ираном, Боливией, Нигерией, Иорданией и Перу. В этих встречах россияне одержали шесть побед, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.
Топ-10 мирового рейтинга по итогам декабря изменений не претерпел. Лидирует сборная Испании, за ней следуют команды Аргентины и Франции. Далее в первой пятерке расположились Англия и Бразилия.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»