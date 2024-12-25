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СКА пропустил пять шайб и дважды поменял вратаря в первом периоде с ЦСКА

СКА пропустил пять шайб и дважды менял вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Вратари СКА пропустили пять шайб после 12 бросков ЦСКА
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Петербургский СКА проиграл первый период матча чемпионата КХЛ c ЦСКА со счетом 0:5. Игра проходит в Москве.

Хозяева льда уже к 57-й секунде повели 2:0 — отличились Павел Карнаухов и Денис Гурьянов. СКА сразу заменил вратаря Егора Заврагина на Павла Мойсевича.

На 15-й минуте, когда СКА пропустил еще три шайбы от Виталия Абрамова (9), Максима Соркина (15) и Карнаухова (15), главный тренер Роман Ротенберг провел обратную замену голкиперов.

ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ после ХК МВД, забросившей две шайбы на первой минуте матча.

Всего за период хоккеисты ЦСКА нанесли в створ ворот СКА 12 бросков.

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Анна Сатдинова
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