СКА пропустил пять шайб и дважды поменял вратаря в первом периоде с ЦСКА
Петербургский СКА проиграл первый период матча чемпионата КХЛ c ЦСКА со счетом 0:5. Игра проходит в Москве.
Хозяева льда уже к 57-й секунде повели 2:0 — отличились Павел Карнаухов и Денис Гурьянов. СКА сразу заменил вратаря Егора Заврагина на Павла Мойсевича.
На 15-й минуте, когда СКА пропустил еще три шайбы от Виталия Абрамова (9), Максима Соркина (15) и Карнаухова (15), главный тренер Роман Ротенберг провел обратную замену голкиперов.
ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ после ХК МВД, забросившей две шайбы на первой минуте матча.
Всего за период хоккеисты ЦСКА нанесли в створ ворот СКА 12 бросков.
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