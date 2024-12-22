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Команда Андрея Рублева выиграла выставочный турнир World Tennis League

Команда Рублева выиграла выставочный турнир World Tennis League в Абу-Даби
Россиянин играл в одной команде с Денисом Шаповаловым, Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсия. Андрей Рублев второй раз подряд победил на этом турнире
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев принес победу своей команде «Фэлконс» в решающем матче финала выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби.

В составе «Фэлконс» также играли Денис Шаповалов (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан) и Каролин Гарсия (Франция).

В финале «Фэлконс» обыграла команду «Хоукс» с Миррой Андреевой, белоруской Ариной Соболенко, австралийцем Джорданом Томпсоном и индийцем Сумитом Нагалом со счетом 20:16. Причем в решающей партии Рублев победил Нагала — 6:1.

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Турнир World Tennis League проводился в третий раз. В этом году в нем участвовали 16 теннисистов, которых поделили на четыре команды, сыгравших по очереди друг с другом.

Каждый матч состоял из четырех партий — по одной в мужском и женском одиночном разрядах и двух в парном.

Рублев в 2024 году выиграл два турнира ATP и занимает восьмое место в мировом рейтинге.

В прошлом году World Tennis League выиграла команда с Рублевым, Андреевой, Даниилом Медведевым и американкой Софией Кенин.

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Анна Сатдинова
теннис Андрей Рублев (теннисист) Абу-Даби Мирра Андреева
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