Команда Андрея Рублева выиграла выставочный турнир World Tennis League
Вторая ракетка России Андрей Рублев принес победу своей команде «Фэлконс» в решающем матче финала выставочного турнира World Tennis League в Абу-Даби.
В составе «Фэлконс» также играли Денис Шаповалов (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан) и Каролин Гарсия (Франция).
В финале «Фэлконс» обыграла команду «Хоукс» с Миррой Андреевой, белоруской Ариной Соболенко, австралийцем Джорданом Томпсоном и индийцем Сумитом Нагалом со счетом 20:16. Причем в решающей партии Рублев победил Нагала — 6:1.
Турнир World Tennis League проводился в третий раз. В этом году в нем участвовали 16 теннисистов, которых поделили на четыре команды, сыгравших по очереди друг с другом.
Каждый матч состоял из четырех партий — по одной в мужском и женском одиночном разрядах и двух в парном.
Рублев в 2024 году выиграл два турнира ATP и занимает восьмое место в мировом рейтинге.
В прошлом году World Tennis League выиграла команда с Рублевым, Андреевой, Даниилом Медведевым и американкой Софией Кенин.
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