«Салават Юлаев» второй раз за три дня победил «Амур»
Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме победил хабаровский «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, 1:0), выиграв у соперника вторую встречу за три дня.
У уфимцев хет-трик оформил Джош Ливо (21-я, 36-я и 40-я минуты), по шайбе у Шелдона Ремпала (7) и Данила Алалыкина (64).
У «Амура» дубль сделал Девин Броссо (16, 30), по голу забили Владислав Барулин (38) и Артур Гиздатуллин (47).
В предыдущем матче 23 декабря «Салават Юлаев» победил «Амур» со счетом 3:0.
«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, «Амур» — 12-е.
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