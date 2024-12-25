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«Салават Юлаев» второй раз за три дня победил «Амур»

Хет-трик Ливо помог «Салавату Юлаеву» второй раз за три дня обыграть «Амур»
Матч завершился со счетом 5:4 в овертайме. У уфимцев хет-трик оформил Джош Ливо, у гостей дубль на счету Девина Броссо
Фото: Официальный сайт ХК «‎Амур»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Амур»

Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме победил хабаровский «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, 1:0), выиграв у соперника вторую встречу за три дня.

У уфимцев хет-трик оформил Джош Ливо (21-я, 36-я и 40-я минуты), по шайбе у Шелдона Ремпала (7) и Данила Алалыкина (64).

У «Амура» дубль сделал Девин Броссо (16, 30), по голу забили Владислав Барулин (38) и Артур Гиздатуллин (47).

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В предыдущем матче 23 декабря «Салават Юлаев» победил «Амур» со счетом 3:0.

«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, «Амур» — 12-е.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Амур
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