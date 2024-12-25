Хет-трик Ливо помог «Салавату Юлаеву» второй раз за три дня обыграть «Амур»

«Салават Юлаев» второй раз за три дня победил «Амур»

Матч завершился со счетом 5:4 в овертайме. У уфимцев хет-трик оформил Джош Ливо, у гостей дубль на счету Девина Броссо

Фото: Официальный сайт ХК «‎Амур»

Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме победил хабаровский «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, 1:0), выиграв у соперника вторую встречу за три дня.

У уфимцев хет-трик оформил Джош Ливо (21-я, 36-я и 40-я минуты), по шайбе у Шелдона Ремпала (7) и Данила Алалыкина (64).

У «Амура» дубль сделал Девин Броссо (16, 30), по голу забили Владислав Барулин (38) и Артур Гиздатуллин (47).

В предыдущем матче 23 декабря «Салават Юлаев» победил «Амур» со счетом 3:0.

«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, «Амур» — 12-е.