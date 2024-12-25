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World Aquatics опровергла запрет на празднование побед пловцами из России

World Aquatics: в правилах нет ограничений для россиян по празднованию побед
Российский пловец Мирон Лифинцев ранее рассказал, что не отмечал бурно победы на ЧМ в Будапеште из-за ограничений нейтрального статуса и личной скромности. В федерации заявили, что никаких запретов на этот счет не было
Мирон Лифинцев
Мирон Лифинцев (Фото: David Balogh / Getty Images)

В правилах участия нейтральных спортсменов в соревнованиях под эгидой World Aquatics нет никаких правил или ограничений, касающихся празднования побед, заявили «РИА Новости» в пресс-службе международной федерации.

Пятикратный победитель чемпионата мира на короткой воде в Будапеште Мирон Лифинцев 23 декабря заявил ТАСС, что не праздновал победы слишком эмоционально из-за нейтрального статуса. По словам Лифинцева, россиянам на турнире «нельзя было сесть на дорожку и показывать что-то», а сам он предпочитал «вести себя тихо».

Пловец Лифинцев заявил, что его порадовал запрет на интервью на ЧМ
Спорт
Мирон Лифинцев

Лифинцев выиграл в Будапеште золото на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также одержал три победы в составе эстафетных команд.

Всего на счету россиян на турнире шесть золотых и четыре серебряных награды.

Правилами нейтрального статуса спортсменам запрещено было давать интервью, а Федерации водных видов спорта России — публиковать результаты до завершения соревнований.

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