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Минское «Динамо» одержало самую крупную победу над «Ак Барсом» в КХЛ

Квартальнов с минским «Динамо» одержал крупную победу над «Ак Барсом»
«Ак Барс» в середине матча сменил пропустившего пять шайб вратаря, но отыграться не смог — 1:5. Казанцы второй матч подряд пропустили пять голов. Это самая крупная победа минчан над «Ак Барсом» в истории КХЛ
Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Минск))

Казанский «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Минске завершилась со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1).

У хозяев льда отличились Брэйди Лайл (10-я минута), Илья Усов (11), Сэм Энес (17), Даниил Липский (34) и Вадим Мороз (35). У «Ак Барса» забил Александр Барабанов (53).

«Ак Барс» на 34-й минуте сменил вратаря — вместо Тимура Билялова в игру вошел Амир Мифтахов. В предыдущем матче казанцев с московским «Динамо» (6:5) Билялова выпустили вместо Мифтахова после третьей пропущенной шайбы.

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Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов в 2019-2022 годах возглавлял «Ак Барс».

Минский клуб занимает седьмое место в Западной конференции, у «Ак Барса» третья строчка на Востоке.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Динамо Минск
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