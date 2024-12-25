Минское «Динамо» одержало самую крупную победу над «Ак Барсом» в КХЛ
Казанский «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Минске завершилась со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1).
У хозяев льда отличились Брэйди Лайл (10-я минута), Илья Усов (11), Сэм Энес (17), Даниил Липский (34) и Вадим Мороз (35). У «Ак Барса» забил Александр Барабанов (53).
«Ак Барс» на 34-й минуте сменил вратаря — вместо Тимура Билялова в игру вошел Амир Мифтахов. В предыдущем матче казанцев с московским «Динамо» (6:5) Билялова выпустили вместо Мифтахова после третьей пропущенной шайбы.
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов в 2019-2022 годах возглавлял «Ак Барс».
Минский клуб занимает седьмое место в Западной конференции, у «Ак Барса» третья строчка на Востоке.
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