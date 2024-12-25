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Худайбердиева фразой «предательски много» оценила траты на жизнь в Москве

Худайбердиева: на комфортную жизнь в Москве нужно предательски много денег
Выступающая в танцах на льду Елизавета Худайбердиева заявила, что тратит 135 тыс. руб. только на аренду квартиры, а еще гасит ипотеку и кредит
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева заявила «Матч ТВ», что у нее очень много трат на жизнь в Москве и только за аренду жилья она платит 135 тыс. руб. в месяц.

По словам фигуристки, для комфортной жизни в Москве ей нужно «предательски много» денег.

«Одна только квартира в 30 минутах от Ледового дворца обходится в 135 тыс. руб. Рынок очень вырос, но в том году я снимала, например, за 90 тыс. руб. <...> Для меня важно, чтобы на тренировки я добиралась меньше чем за час, а все, что дешевле, — это очень далеко от арены», — сказала Худайбердиева.

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Фигуристка отметила, что также оплачивает коммунальные услуги за свою квартиру в Мытищах, ипотеку и кредит. «Шучу, что каждое первое число месяца я только открыла глаза в кровати, а уже должна денег», — добавила Худайбердиева.

Худайбердиева выступает в дуэте с Егором Базиным. На прошедшем в Омске чемпионате России они стали вторыми, уступив Александре Степановой и Ивану Букину.

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