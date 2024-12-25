Дегтярев заявил, что надо возвращаться на турниры через «любую щелочку»
Российским спортсменам надо использовать все возможности для возвращения на международные соревнования, несмотря на условия допуска, заявил министр спорта Михаил Дегтярев, которого цитирует «РИА Новости».
«Повторяю: участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать», — сказал Дегтярев.
Министр согласился, что условия допуска россиян на турниры Международного союза конькобежцев (ISU) «драконовские», но считает, что их можно смягчить. «Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями. Только так», — добавил Дегтярев.
ISU стал последней международной федерацией, допустившей россиян в нейтральном статусе к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. У россиян будет по квоте в каждой дисциплине, а к командному турниру фигуристов на Олимпиаде их не допустят.
Ранее критерии допуска смягчили World Aquatics и Объединенный мир борьбы (UWW), на выступление в нейтральном статусе согласились ведущие российские гимнасты.
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