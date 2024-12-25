Дегтярев: участие лучше изоляции, надо идти в любую щелочку и прогалину

Дегтярев заявил, что надо возвращаться на турниры через «любую щелочку»

Министр спорта считает, что смягчать «драконовские» критерии допуска россиян можно только в рабочем контакте с международными федерациями, а участие лучше изоляции

Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Российским спортсменам надо использовать все возможности для возвращения на международные соревнования, несмотря на условия допуска, заявил министр спорта Михаил Дегтярев, которого цитирует «РИА Новости».

«Повторяю: участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать», — сказал Дегтярев.

Министр согласился, что условия допуска россиян на турниры Международного союза конькобежцев (ISU) «драконовские», но считает, что их можно смягчить. «Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями. Только так», — добавил Дегтярев.

ISU стал последней международной федерацией, допустившей россиян в нейтральном статусе к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. У россиян будет по квоте в каждой дисциплине, а к командному турниру фигуристов на Олимпиаде их не допустят.

Ранее критерии допуска смягчили World Aquatics и Объединенный мир борьбы (UWW), на выступление в нейтральном статусе согласились ведущие российские гимнасты.