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Дегтярев заявил, что надо возвращаться на турниры через «любую щелочку»

Дегтярев: участие лучше изоляции, надо идти в любую щелочку и прогалину
Министр спорта считает, что смягчать «драконовские» критерии допуска россиян можно только в рабочем контакте с международными федерациями, а участие лучше изоляции
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Российским спортсменам надо использовать все возможности для возвращения на международные соревнования, несмотря на условия допуска, заявил министр спорта Михаил Дегтярев, которого цитирует «РИА Новости».

«Повторяю: участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать», — сказал Дегтярев.

Министр согласился, что условия допуска россиян на турниры Международного союза конькобежцев (ISU) «драконовские», но считает, что их можно смягчить. «Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями. Только так», — добавил Дегтярев.

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ISU стал последней международной федерацией, допустившей россиян в нейтральном статусе к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. У россиян будет по квоте в каждой дисциплине, а к командному турниру фигуристов на Олимпиаде их не допустят.

Ранее критерии допуска смягчили World Aquatics и Объединенный мир борьбы (UWW), на выступление в нейтральном статусе согласились ведущие российские гимнасты.

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Анна Сатдинова
Михаил Дегтярев ISU
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