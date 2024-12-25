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Роднина прокомментировала жалобу Украины на допуск российских фигуристов

Роднина — о жалобе Украины на допуск фигуристов: там уже давно мозги отлетели
Ранее УФФК обвинила ISU в двойных стандартах из-за допуска россиян к отбору на Олимпиаду. Ирина Роднина заявила, что на такие жалобы она уже не реагирует, а Светлана Журова считает, что подобные письма на допуске не скажутся
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «РИА Новости», что не видит смысла реагировать на несогласие Украинской федерации фигурного катания (УФФК) на допуск россиян к отбору на Олимпиаду-2026.

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам выступить в отборочном турнире в Пекине в сентябре в нейтральном статусе. УФФК обвинила ISU в том, что он не привлек ее к обсуждению вопроса и «встал на путь двойных стандартов».

«На всякие подобные заявления со стороны Украины я много лет не реагирую, потому что у них все мозги уже давно отлетели. Я не знаю, что с ними происходит», — сказала Роднина.

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова сказала агентству, что УФФК просто «отрабатывает повестку» и на решение ISU подобные заявления не повлияют.

«Такие письма они отправляли и в федерацию тенниса, и в федерацию плавания, то есть каждый раз, когда российских спортсменов допускают до соревнований в нейтральном статусе. Эти письма плюс-минус стандартны, и в этом нет ничего особенного», — отметила Журова.

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Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Ирина Роднина ISU
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