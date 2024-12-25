Роднина прокомментировала жалобу Украины на допуск российских фигуристов
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «РИА Новости», что не видит смысла реагировать на несогласие Украинской федерации фигурного катания (УФФК) на допуск россиян к отбору на Олимпиаду-2026.
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил россиянам выступить в отборочном турнире в Пекине в сентябре в нейтральном статусе. УФФК обвинила ISU в том, что он не привлек ее к обсуждению вопроса и «встал на путь двойных стандартов».
«На всякие подобные заявления со стороны Украины я много лет не реагирую, потому что у них все мозги уже давно отлетели. Я не знаю, что с ними происходит», — сказала Роднина.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова сказала агентству, что УФФК просто «отрабатывает повестку» и на решение ISU подобные заявления не повлияют.
«Такие письма они отправляли и в федерацию тенниса, и в федерацию плавания, то есть каждый раз, когда российских спортсменов допускают до соревнований в нейтральном статусе. Эти письма плюс-минус стандартны, и в этом нет ничего особенного», — отметила Журова.
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